«Вышел на кураторов в 2022-м»: ФСБ показала допрос шпиона, снимавшего С-300 в Крыму

ФСБ опубликовала кадры допроса задержанного в Крыму россиянина, которого обвиняют в работе на украинскую разведку. На записи мужчина признаётся, что вышел на кураторов в 2022 году, «когда начались военные действия».

«По заданию куратора мне нужно было взять из тайника взрывчатое вещество и переложить в другое место», — сказал он.

Видео © ЦОС ФСБ

Следствие утверждает, что задержанный передавал украинской спецслужбе фото и видео позиций двух комплексов С-300 с координатами через WhatsApp.

Ранее сообщалось о его задержании и изъятии у мужчины более килограмма пластичной взрывчатки зарубежного производства, электродетонаторов и средств связи. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном обращении с взрывчаткой и государственной измене.