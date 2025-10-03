В Крыму задержали шпиона за передачу координат С-300 Украине

В Крыму задержан подозреваемый в шпионаже в пользу Украины. Он обвиняется в передаче данных о позициях ЗРК С-300 и хранении компонентов для самодельной бомбы, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«Задержан гражданин России, 1972 года рождения, завербованный главным управлением разведки министерства обороны Украины для сбора информации разведывательного характера в отношении военных объектов на полуострове и подготовки диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении.

По указанию своего куратора задержанный достал из тайника детали самодельной бомбы, а также передал украинской спецслужбе фотографии и видео с местоположением двух зенитно-ракетных комплексов С-300 в Крыму, указав их координаты. При обыске у мужчины обнаружили более килограмма пластичной взрывчатки зарубежного производства, два устройства для приведения взрывного устройства в действие, электродетонатор и средства связи для секретной переписки с куратором.

В отношении него возбуждено уголовное дело по тяжким обвинениям: незаконное обращение с взрывчаткой и государственная измена. ФСБ уточнила, что задержанный признался в работе на украинские спецслужбы и выполнении их заданий, направленных против безопасности страны.

