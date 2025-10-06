ФСБ сорвала теракты в синагоге и здании еврейской общины под предлогом «защиты Палестины»

ФСБ России сообщила о предотвращении терактов, готовившихся на еврейских культовых объектах в Пятигорске и Красноярске. По данным ведомства, организаторами нападений были сторонники международной террористической организации, запрещённой в России.

В Красноярске задержаны двое выходцев из одной из стран Центральной Азии. По версии следствия, они готовили взрыв в городской синагоге с использованием самодельного устройства. В одном из заброшенных зданий оперативники нашли тайник, где хранились компоненты для изготовления взрывчатки и поражающие элементы.

В Пятигорске задержан гражданин России, который, по информации спецслужбы, намеревался поджечь здание еврейской общины с помощью бутылок с зажигательной смесью. У мужчины также изъяли два ножа и средства связи, в которых обнаружили переписку с зарубежным координатором через мессенджер Telegram. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и содействии террористической деятельности.

Как уточнили в ФСБ, преступления планировались под предлогом защиты палестинцев, пострадавших в ходе израильской агрессии. Однако реальной целью организаторов, по данным службы, было разжигание межнациональной розни и провоцирование массовых беспорядков, подобных произошедшим в Дагестане осенью 2023 года.

Ранее ФСБ провела крупные мероприятия в регионах РФ против 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов. В итоге были задержаны пять взрослых и трое несовершеннолетних.