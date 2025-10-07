Россиянин взят под стражу за призыв «‎бомбить» Москву

Сотрудники ФСБ задержали жителя подмосковного Подольска за призывы к бомбардировке Москвы и предприятий оборонно-промышленного комплекса столичного региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина публиковал в проукраинских Telegram-каналах призывы к нанесению бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре столицы. Целью таких сообщений, как установили следователи, было «устрашение населения и воздействие на ход специальной военной операции», а также «призывы к уничтожению предприятий ОПК, расположенных в московском регионе».

Следственным комитетом по Московской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Во время обыска у фигуранта изъяли мобильные телефоны и носители информации, использовавшиеся для публикаций. Мужчина признал свою вину. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ФСБ подчеркнула, что работа по установлению всех обстоятельств преступления продолжается. В ведомстве напомнили о недопустимости публичных призывов к терроризму и ответственности за подобные действия.

«ФСБ России предупреждает граждан о недопустимости оправдания и пропаганды терроризма, а также призывает к бдительности во избежание необдуманных поступков, которые могут повлечь уголовную ответственность», — заявили в ЦОС.