В Москве выявили вербовку иностранцев во «всемирный халифат», задержаны 9 проповедников
Обложка © ЦОС ФСБ РФ
В Москве задержаны девять иностранных граждан, подозреваемых в вербовке мигрантов в террористическую организацию. Поймать преступников удалось сотрудникам ФСБ России, работавшим совместно со Службой государственной безопасности Узбекистана (СГБ) и СК РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Москве пресечена деятельность ячейки запрещённой в России международной террористической организации (МТО), состоявшей из девяти иностранных граждан», — говорится в сообщении.
Оперативные мероприятия позволили задокументировать факты вербовки трудовых мигрантов в террористическую организацию. Преступными действиями занимались радикалы при координации идеологов МТО, находящихся на территории Евросоюза. Во время конспиративных сборов, в том числе посредством видеозвонков в Telegram, «проповедники» вели системное обучение «новобранцев», основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и вовлечение в активную деятельность террористической организации сообщили в ФСБ.
