ФСБ покаазала видео задержания агента Киева, готовившего покушение в Белгороде

ФСБ России поделилась кадрами задержания мужчины, который подозревается в госизмене и попытке организации покушения на гендиректора оборонно-промышленного предприятия в Белгороде. Кадры предоставил Центр общественных связей спецслужбы.

Кадры задержания и допроса злоумышленника в Белгороде. Видео © ЦОС ФСБ РФ

В рамках подготовки к покушению, как сообщили в ведомстве, подозреваемый наладил контакты с представителями одной из запрещённых в России проукраинских террористических организаций. Действуя по их заданию, он отправился в один из районов Брянской области, где получил доставленный беспилотником груз, содержащий вооружение и взрывчатку. Спецслужбы задержали злоумышленника «в процессе реализации преступного замысла».

Во время допроса он также признался, что передавал представителям украинской стороны сведения о расположении российских подразделений, техники ВС РФ, систем ПВО и РЭБ в 2024 году. Более того, россиянин координировал ракетные и артиллерийские удары ВСУ по позициям Армии России.