ФСБ пресекла попытку убийства главы оборонного предприятия в Белгороде

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, планировавшего убийство руководителя одного из оборонных предприятий. Его подозревают в госизмене за содействие иностранному государству, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчина через Telegram установил контакт с представителем запрещённой в России проукраинской террористической организации. По её заданию он прибыл в Трубчевский район, чтобы забрать сброшенное с беспилотника оружие и взрывчатку, которые планировалось использовать для покушения на главу оборонного предприятия в Белгороде. Злоумышленника задержали на месте преступления.