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Регион
5 августа, 06:55

ФСБ пресекла попытку убийства главы оборонного предприятия в Белгороде

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, планировавшего убийство руководителя одного из оборонных предприятий. Его подозревают в госизмене за содействие иностранному государству, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчина через Telegram установил контакт с представителем запрещённой в России проукраинской террористической организации. По её заданию он прибыл в Трубчевский район, чтобы забрать сброшенное с беспилотника оружие и взрывчатку, которые планировалось использовать для покушения на главу оборонного предприятия в Белгороде. Злоумышленника задержали на месте преступления.

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Ранее Life.ru писал, что правоохранители сорвали подготовку теракта в Ростовской области в отношении российского военнослужащего. С целью реализации своего плана, злоумышленник заранее снял жилье неподалеку от дома своей намеченной жертвы и начал собирать разведывательные сведения, нужные для проведения атаки. Взрывчатку от куратора он получил в Петербурге.

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Оксана Попова
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