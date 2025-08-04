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Регион
4 августа, 06:52

В КБР ликвидировали трёх террористов

ФСБ: В КБР трое боевиков ликвидированы при попытке нападения на силовиков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кабардино-Балкарской Республике сотрудники ФСБ ликвидировали трёх сторонников запрещённой в России международной террористической организации, которые при задержании открыли огонь по силовикам. Об этом сообщили представители Центра общественных связей ФСБ и Следственного комитета РФ.

По данным ЦОС ФСБ, в селе Исламей Баксанского района на тайном адресе были выявлены трое россиян, входивших в террористическую группировку и готовивших нападение на сотрудников местных правоохранительных органов. При попытке задержания они оказали вооружённое сопротивление, после чего были нейтрализованы ответным огнём. Потерь среди силовиков не зафиксировано.

В Следственном комитете уточнили, что трёх вооружённых мужчин обнаружили в автомобиле на окраине Исламея в ночь на 1 августа.

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Оксана Попова
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