В КБР ликвидировали трёх террористов

В Кабардино-Балкарской Республике сотрудники ФСБ ликвидировали трёх сторонников запрещённой в России международной террористической организации, которые при задержании открыли огонь по силовикам. Об этом сообщили представители Центра общественных связей ФСБ и Следственного комитета РФ.

По данным ЦОС ФСБ, в селе Исламей Баксанского района на тайном адресе были выявлены трое россиян, входивших в террористическую группировку и готовивших нападение на сотрудников местных правоохранительных органов. При попытке задержания они оказали вооружённое сопротивление, после чего были нейтрализованы ответным огнём. Потерь среди силовиков не зафиксировано.

В Следственном комитете уточнили, что трёх вооружённых мужчин обнаружили в автомобиле на окраине Исламея в ночь на 1 августа.