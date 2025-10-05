Валдайский форум
5 октября, 05:47

Арестованного в Москве уроженца Узбекистана внесли в список террористов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Росфинмониторинг включил уроженца Узбекистана Евгения Цоя*, арестованного в Москве по обвинению в финансировании терроризма, в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Цой Евгений Леонидович*, 07.05.1979 года рождения, посёлок Гагарина Гагаринского района Сурхандарьинской области Узбекской ССР», — говорится в перечне.

Согласно документам, 45-летний Цой* был задержан 5 августа и по решению суда помещён в СИЗО. Следствие утверждает, что в 2022 году он участвовал в финансировании террористической деятельности через расчётный счёт, связанный с ресурсом «Революция»***. На имущество мужчины, имеющего российское гражданство и квартиру в Москве, наложен арест.

По данным ФСБ, ресурс «Революция»*** связан с запрещённой в России экстремистской организацией «Артподготовка»***, созданной иноагентом Вячеславом Мальцевым**. В 2017 году участники структуры планировали поджоги и нападения для провоцирования массовых беспорядков.

Ранее в Сыктывкаре суд арестовал кандидата в депутаты Госсовета Коми от КПРФ Оксану Багирову*. Обвиняемая разместила в соцсети посты, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающие её. Также Багирова* выразила восторг по поводу операции «Паутина», когда украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в нескольких регионах России, вылетая из фур.

*Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Включён в список иностранных агентов Минюста РФ.

***Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Мария Любицкая
