Отца Леонида Волкова* оштрафовали на 300 тысяч рублей за донаты экстремистам

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор отцу Лениода Волкова* Михаилу Волкову**, обвиняемому в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

«Признать Михаила Волкова** виновным и назначить наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей», — огласила решение судья.

Подсудимый был признан виновным в финансировании ФБК*** — организации, признанной в России экстремистской и ликвидированной. Оба фигуранта внесены в перечень террористов и экстремистов.

Что касается самого Леонида Волкова*, то минувшим летом военный суд Москвы приговорил его к 18 годам лишения свободы. Также фигуранта обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей и запретили ему вести деятельности в Интернете.

