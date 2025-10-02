Отца Леонида Волкова* оштрафовали на 300 тысяч рублей за донаты экстремистам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PanuShot
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор отцу Лениода Волкова* Михаилу Волкову**, обвиняемому в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.
«Признать Михаила Волкова** виновным и назначить наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей», — огласила решение судья.
Подсудимый был признан виновным в финансировании ФБК*** — организации, признанной в России экстремистской и ликвидированной. Оба фигуранта внесены в перечень террористов и экстремистов.
Что касается самого Леонида Волкова*, то минувшим летом военный суд Москвы приговорил его к 18 годам лишения свободы. Также фигуранта обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей и запретили ему вести деятельности в Интернете.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также в список иностранных агентов Минюста РФ.
**Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
***Организация признана экстремистской и запрещена в России.