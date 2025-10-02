Валдайский форум
2 октября, 12:17

Отца Леонида Волкова* оштрафовали на 300 тысяч рублей за донаты экстремистам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PanuShot

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор отцу Лениода Волкова* Михаилу Волкову**, обвиняемому в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

«Признать Михаила Волкова** виновным и назначить наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей»,огласила решение судья.

Подсудимый был признан виновным в финансировании ФБК*** — организации, признанной в России экстремистской и ликвидированной. Оба фигуранта внесены в перечень террористов и экстремистов.

Обвиняемый в финансировании ФБК* Ефремов оформил товарные знаки в Казахстане

Что касается самого Леонида Волкова*, то минувшим летом военный суд Москвы приговорил его к 18 годам лишения свободы. Также фигуранта обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей и запретили ему вести деятельности в Интернете.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также в список иностранных агентов Минюста РФ.

**Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

***Организация признана экстремистской и запрещена в России.

