Обвиняемый в финансировании ФБК* Ефремов оформил товарные знаки в Казахстане

Как выяснилось, компания NE Group была учреждена в Алма-Ате ещё в сентябре 2022 года. В августе текущего года на неё были официально переоформлены права на обозначения «Nikita Efremov» и «ne Nikita Efremov», которые прежде принадлежали бизнесмену на основании индивидуального предпринимательства. Новая компания интегрирована в структуру его розничной сети.

По сведениям того же источника, такая мера может быть обусловлена тем, что доля Ефремова в российской «Ефремов Групп» в настоящее время находится в залоге у структур сети «Магнит». Таким образом, он обезопасил свои товарные знаки, чтобы они не смогли быть предметом залога. Данный шаг позволяет защитить активы от возможных претензий со стороны кредиторов.