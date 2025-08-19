Обвиняемый в финансировании ФБК* Ефремов оформил товарные знаки в Казахстане
Обложка © YouTube / NIKITA EFREMOV
«Король кроссовок» Никита Ефремов перерегистрировал права на ключевые товарные знаки своего имени на казахстанский юридический субъект. Соответствующая информация стала известна благодаря расследованию «Постньюс».
Как выяснилось, компания NE Group была учреждена в Алма-Ате ещё в сентябре 2022 года. В августе текущего года на неё были официально переоформлены права на обозначения «Nikita Efremov» и «ne Nikita Efremov», которые прежде принадлежали бизнесмену на основании индивидуального предпринимательства. Новая компания интегрирована в структуру его розничной сети.
По сведениям того же источника, такая мера может быть обусловлена тем, что доля Ефремова в российской «Ефремов Групп» в настоящее время находится в залоге у структур сети «Магнит». Таким образом, он обезопасил свои товарные знаки, чтобы они не смогли быть предметом залога. Данный шаг позволяет защитить активы от возможных претензий со стороны кредиторов.
Напомним, главного поставщика обуви российским звёздам Никиту Ефремова задержали в Шереметьево по обвинению в финансировании запрещённого в России ФБК*. Ему уже предъявили обвинение, но не стали арестовывать. По предварительным данным, компании он перевёл 6 тысяч рублей. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
* Экстремистская организация, запрещена в РФ.