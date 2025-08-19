Мессенджер MAX
19 августа, 11:06

«Королю кроссовок» Ефремову предъявили обвинение, но не стали арестовывать

Обложка © YouTube / NIKITA EFREMOV

Блогеру и бизнесмену Никите Ефремову предъявлено официальное обвинение за финансирование экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствие считает, что в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, переводил деньги организации, признанной в России экстремистской и запрещённой. В материалах дела указано, что эти средства предназначались для обеспечения её нужд.

В пресс-службе столичного главка СК уточнили, что уголовное дело расследуется по части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ (финансирование экстремистской деятельности). По их словам, с подозреваемым уже провели ряд необходимых следственных действий.

В СК добавили, что с подозреваемым уже провели ряд следственных действий. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что Ефремова задержали в Шереметьево. Сообщалось, что его обвиняют в финансировании запрещённого в России ФБК*. За это грозит восемь лет лишения свободы.

* Экстремистская организация, запрещена в РФ.

