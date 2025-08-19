Основанием для дела против Ефремова стал перевод 6 тысяч рублей ФБК*

Согласно версии следствия, донаты «король кроссовок» отправлял в период с осени 2021 по февраль 2022 года. Ефремова задержали по возвращении из Турции, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Три месяца назад была закрыта его торговая точка на Цветном бульваре в Москве, однако магазины на Петровке, в Санкт-Петербурге и Дубае продолжают функционировать.