Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 11:27

Основанием для дела против Ефремова стал перевод 6 тысяч рублей ФБК*

Обложка © YouTube / NIKITA EFREMOV

Обложка © YouTube / NIKITA EFREMOV

Российскому блогеру Никите Ефремову грозит до восьми лет лишения свободы за перевод 6 тысяч ФБК*. Об этом сообщает SHOT.

Согласно версии следствия, донаты «король кроссовок» отправлял в период с осени 2021 по февраль 2022 года. Ефремова задержали по возвращении из Турции, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Три месяца назад была закрыта его торговая точка на Цветном бульваре в Москве, однако магазины на Петровке, в Санкт-Петербурге и Дубае продолжают функционировать.

Почему в Москве и Петербурге попали под проверку бутики Ефремова с кроссовками за 200 тыс. рублей
Почему в Москве и Петербурге попали под проверку бутики Ефремова с кроссовками за 200 тыс. рублей

Напомним, Ефремова задержали в Шереметьево по обвинению в финансировании запрещённого в России ФБК*. Ему уже предъявили обвинение, но не стали арестовывать.

* Экстремистская организация, запрещена в РФ.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Никита Ефремов
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar