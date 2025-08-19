8 лет тюрьмы за 6 тысяч рублей: зачем король кроссовок Ефремов заложил всё «Магниту» Оглавление Не успел выйти из терминала: за что скрутили короля кроссовок? Кроссовки за 2 миллиона: на чём зарабатывал московский король шмота Чуял арест?: почему он заложил бизнес «Магниту» и вывез фирму в никуда Учёба в МГИМО и Англии: какое образование не спасло Ефремова от уголовки Не его бизнес: какой российский олигарх может стоять за кроссовочным королём Известного продавца элитных кроссовок Никиту Ефремова обвинили в финансировании ФБК*. Life.ru выяснил, что он заложил свои доли в бизнесе «Магниту», а ещё одну фирму перевёз в другое место. Куда готовился бежать Ефремов? 19 августа, 12:35 Поставщик Бузовой и Лободы — Никита Ефремов — под домашним арестом. Виноваты 6 тысяч рублей. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Erik_Yudist, © ТАСС / Артём Геодакян

Не успел выйти из терминала: за что скрутили короля кроссовок?

Во вторник Следственный комитет России предъявил обвинение известному реселлеру лимитированных серий дорогих кроссовок, предпринимателю и блогеру Никите Ефремову. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности), по данным следствия, коммерсант спонсировал работу ФБК*. Теперь парню светит до восьми лет лишения свободы. По данным телеграм-канала SHOT, речь идёт о переводе на шесть тысяч рублей.

Ранее стало известно о задержании Ефремова в московском аэропорту Шереметьево — он прилетел с отдыха в Турции в выходные. Останкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий — и коммерсант отправился под домашний арест.

По версии следствия, Ефремов, «являясь противником действующих органов власти Российской Федерации», с сентября 2021-го по февраль 2022 года переводил деньги «на нужды и обеспечение организации, запрещённой на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Кроссовки за 2 миллиона: на чём зарабатывал московский король шмота

25-летний Никита Ефремов стал известен в тусовке селебов и респектабельных столичных модников как торговец редкими малотиражными парами и коллаборациями известных спортивных брендов и модных домов. Стоимость пары кроссовок начинается от 40 тысяч и доходит почти до двух миллионов рублей. Много предложений в диапазоне 100–200 тыс. рублей за пару.

Никита Ефремов. Кадр из видео © YouTube / NIKITA EFREMOV

Среди клиентов магазинов Nikita Efremov отметилось множество медийных персон и звёзд шоубиза: Ксения Бородина, Ольга Бузова, Анастасия Решетова, Марьяна Ро, Наталья Рудова, Регина Тодоренко, Светлана Лобода, блогерша Дина Саева и прочие. Последняя, кстати, встречается с юным бизнесменом и даже стала свидетелем его задержания. Впрочем, произошедшее девушка до сих пор не комментировала.

Неприятности Ефремова преследуют последние два года. В 2023 году разгорелся нешуточный скандал после того, как один из малоизвестных блогеров обвинил магазин Nikita Efremov в продаже подделок. Резонанс оказался таким серьёзным, что в магазины продаж бизнесмена наведались полицейские — и в одной Москве изъяли для проверки пять тысяч пар обуви. После этого коммерсант сбежал на ПМЖ в США.

Чуял арест?: почему он заложил бизнес «Магниту» и вывез фирму в никуда

Впрочем, в тот раз, кажется, пронесло. Магазины по-прежнему продают обувь, функционирует и сайт реселлера. С одним нюансом — с января этого года все доли Ефремова в бизнесе находятся в залоге у ООО «Сельта» — дочернем предприятии ПАО «Магнит». Сейчас эта компания принадлежит Marathon Group, основанной Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым.

С 2023 года бизнесом по продаже кроссовок занимались несколько юрлиц: «Э рэйр кейс», «Ефремов Интернет» и «Ефремов групп». Последнее является головной компанией, реквизиты которой указаны на сайте Nikita Efremov. Её доход за прошлый год составил 55 млн рублей. «Ефремов Интернет» отвечает за работу онлайн-магазина и техническое обеспечение бизнеса. За тот же период фирма заработала ещё 18 млн рублей.

А вот «Э рэйр кейс», отвечавшая за розничные продажи в магазинах, в феврале этого года неожиданно уведомила ФНС о своём переезде. Куда именно, непонятно. При этом сам бренд — Nikita Efremov — принадлежит лично Никите Ефремову. И, кажется, это наиболее важный нематериальный актив коммерсанта, без которого возрождение его бизнеса на новом месте может и не пойти.

Стоит отметить также, что в последние годы Ефремов активно заходил в сферу продаж за рубежом. В частности, он открыл большой магазин в Дубае.

Учёба в МГИМО и Англии: какое образование не спасло Ефремова от уголовки

Владелец сети — 23-летний предприниматель из Москвы Никита Ефремов — тёзка сына актёра Михаила Ефремова. Поначалу некоторые телеграм-каналы и СМИ, не разобравшись, даже писали, что в неприятности угодил сам знаменитый отпрыск.

Про предпринимателя Ефремова известно не так уж и много. Парень начал приторговывать брендовым шмотьём ещё в 2016 году в 17 лет. Как выяснил Life.ru, первые продажи с его номера телефона делались на одном из сайтов объявлений. Тогда владелец аккаунта продавал кроссовки Yeezy boost, Dolce&Gabbana, Adidas, Asics, а кроме того, шубы и одежду от Armani.

В открытых источниках указывается, что Никита Ефремов из семьи военного и якобы бизнесмена, что не очень вяжется с тем, как сын позиционировал отца на своём ютуб-канале ещё три недели назад. В ролике Ефремов-младший якобы выиграл в каком-то конкурсе подержанный Jaguar XJ 2013 года и подарил бате на замену его старенького KIA Sportage. Стоимость подарка на сегодняшний день оценивается примерно в 2,5–3,5 млн рублей.

В аккаунте Ефремова-старшего можно увидеть фотографию вот такого приобретения. Фото © ОК / Владимир Ефремов

В то же время из соцсетей Ефремова-старшего можно понять, что он учился в Московском пограничном институте, был учредителем финансовой компании, очень любит дорогие мотоциклы и с самого детства возил сына по экзотическим местам. Например, они ездили в США посмотреть на Гранд каньон. Машины у отца, похоже, были покруче. На одной из фотографий, видимо сделанной из окна загородного дома Ефремовых, во дворе припаркован только что купленный Range Rover — ещё даже без номеров.

Школьные годы Никиты прошли не в России — в Великобритании. В Москве среднюю школу он окончил экстерном, а высшее образование получал в МГИМО.

Не его бизнес: какой российский олигарх может стоять за кроссовочным королём

В одном из своих роликов в «Ютубе» Никита Ефремов сообщил, что совладельцем ретейла под брендом Nikita Efremov (по крайней мере, в Дубае) является предприниматель Александр Орлов. По некоторым данным, он вложил в этот бизнес больше миллиона долларов.

Александр Орлов вроде пришёл на программу Ефремова на интервью, но выглядело всё так, будто ему сдавали отчёт. Кадр из видео © YouTube / NIKITA EFREMOV

Бизнесмену был посвящён целый выпуск на канале Ефремова, который должен был предполагать интересное интервью с маститым бизнесменом, но в итоге больше напоминал отчёт молодого предпринимателя перед старшим партнёром. Орлов прогуливался по площадям модного бутика и интересовался, висят ли на манекенах те или иные бренды, починили ли ковёр на полу, доделан ли интерьер магазина. При этом никаких официальных упоминаний об участии Орлова в проекте на территории России нет.

* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России.

Авторы Евгений Кузнецов