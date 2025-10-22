Пожар вспыхнул на НПЗ в Братиславе, который перерабатывает российскую нефть
Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1
Пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе, принадлежащем венгерской компании MOL Group. Сообщает издание cznews.info.
Нефтеперерабатывающее предприятие под управлением Slovnaft Plc специализируется на переработке российской нефти, поставляемой через трубопровод «Дружба». Братиславский НПЗ обладает мощностью 124 тысячи баррелей в сутки, при этом основная часть продукции поставляется на экспорт в европейские страны. Компания Slovnaft была приобретена MOL Group в 2000 году.
Ранее в Румынии и Венгрии за сутки прогремели взрывы на двух НПЗ. Взрывы прогремели одновременно на двух нефтеперерабатывающих предприятиях в странах НАТО — румынском НПЗ Petrotel-Lukoil в Плоешти и крупнейшем венгерском заводе компании MOL. На венгерском заводе пожар удалось локализовать с привлечением 17 пожарных расчётов. В обоих случаях обошлось без человеческих жертв.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.