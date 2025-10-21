Компания MOL не выявила внешних причин пожара на НПЗ около Будапешта

Венгерская нефтегазовая компания MOL не выявила никаких внешних факторов, которые могли бы стать причиной пожара, произошедшего на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сазхаломбатта. Об этом передаёт издание Magyar Nemzet, ссылаясь на руководство компании.

«Управляющий директор группы MO Кристиан Пулаи подчеркнул, что не обнаружено никаких следов, указывающих на какое-либо внешнее воздействие при возникновении пожара. Более того, нет никакой связи между взрывом на румынском НПЗ и пожаром на НПЗ в Сазхаломбатте», — сказано в публикации.

Представитель компании Пирошка Бакош, со своей стороны, сообщила, что блоки завода, которые не были затронуты пожаром, постепенно возобновляют свою работу параллельно с оценкой нанесённого ущерба.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели одновременно на двух нефтеперерабатывающих предприятиях в странах НАТО — румынском НПЗ Petrotel-Lukoil в Плоешти и крупнейшем венгерском заводе компании MOL. Утром MOL сообщила о локализации пожара, вспыхнувшего в ночь на вторник, и заверила, что в результате происшествия никто не пострадал. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что поставки топлива в Венгрию находятся в безопасности, и пообещал тщательное расследование причин произошедшего.