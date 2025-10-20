Пациент устроил пожар в палате Самарского наркодиспансера

В Самаре пациент наркодиспансера поджёг матрас в своей палате, из-за чего начался пожар. Инцидент произошёл около 23 часов по местному времени в здании на Южном шоссе, сообщает SHOT.

В здании сработала пожарная сигнализация. Медики быстро обнаружили источник возгорания по густому дыму, шедшему из палаты № 6 на первом этаже. По предварительным данным, мужчина сам поджёг постель, на которой лежал. Пламя удалось потушить до приезда пожарных, пострадавших нет. Сейчас на месте работают полиция и экстренные службы, проводится проверка.

Ранее Life.ru писал, что в Нижегородской области пенсионер поджёг сожительницу прямо в квартире на глазах у внука. Женщина получила тяжёлые ожоги, но благодаря врачам осталась жива. Следователи уже возбудили уголовное дело и выясняют, что толкнуло мужчину на такую жестокость.