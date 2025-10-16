Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 13:25

Нижегородский пенсионер облил жену бензином и поджёг в квартире при внуке

Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

В городе Городец Нижегородской области произошло жестокое преступление: 70-летний пенсионер в ходе бытового конфликта облил сожительницу бензином и поджёг её прямо в квартире, причём свидетелем произошедшего стал их несовершеннолетний внук. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Сотрудники работают на месте ЧП. Фото © Telegram / Нижегородский Следком

Сотрудники работают на месте ЧП. Фото © Telegram / Нижегородский Следком

«15 октября 2025 года подозреваемый, находясь в квартире многоквартирного дома на улице Коммунальная города Городца Нижегородской области, в ходе ссоры облил женщину, с которой совместно проживал, легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджёг зажигалкой», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Пострадавшая с серьёзными ожогами была экстренно госпитализирована и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи осталась жива.

В результате оперативно проведённых следственных действий и розыскных мероприятий подозреваемый был задержан следователями СК России совместно с сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.

По информации МЧС, пожарные оперативно эвакуировали из горящей квартиры пять человек, включая ребёнка, и спасли 59-летнюю хозяйку квартиры, которую едва не убил сожитель. Возгорание на площади 15 квадратных метров было ликвидировано силами 14 специалистов чрезвычайного ведомства.

Житель Уфы поджёг спящую подругу после отказа продолжить застолье
Житель Уфы поджёг спящую подругу после отказа продолжить застолье

Ранее сообщалось о попытке уральца сжечь заживо четырёх знакомых в гараже. Мужчина облил ворота гаража горючей жидкостью и поджёг людей, после чего скрылся. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС и своевременному оказанию медицинской помощи, удалось спасти пострадавших от серьёзных травм.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar