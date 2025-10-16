Нижегородский пенсионер облил жену бензином и поджёг в квартире при внуке

В городе Городец Нижегородской области произошло жестокое преступление: 70-летний пенсионер в ходе бытового конфликта облил сожительницу бензином и поджёг её прямо в квартире, причём свидетелем произошедшего стал их несовершеннолетний внук. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Сотрудники работают на месте ЧП. Фото © Telegram / Нижегородский Следком

«15 октября 2025 года подозреваемый, находясь в квартире многоквартирного дома на улице Коммунальная города Городца Нижегородской области, в ходе ссоры облил женщину, с которой совместно проживал, легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджёг зажигалкой», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Пострадавшая с серьёзными ожогами была экстренно госпитализирована и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи осталась жива.

В результате оперативно проведённых следственных действий и розыскных мероприятий подозреваемый был задержан следователями СК России совместно с сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.

По информации МЧС, пожарные оперативно эвакуировали из горящей квартиры пять человек, включая ребёнка, и спасли 59-летнюю хозяйку квартиры, которую едва не убил сожитель. Возгорание на площади 15 квадратных метров было ликвидировано силами 14 специалистов чрезвычайного ведомства.

Ранее сообщалось о попытке уральца сжечь заживо четырёх знакомых в гараже. Мужчина облил ворота гаража горючей жидкостью и поджёг людей, после чего скрылся. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС и своевременному оказанию медицинской помощи, удалось спасти пострадавших от серьёзных травм.