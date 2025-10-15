Сектор Газа
15 октября, 12:24

Житель Уфы поджёг спящую подругу после отказа продолжить застолье

Обложка © Telegram / Новости МВД Башкортостана

В Уфе задержан 45-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в поджоге своей спящей подруги. По данным регионального ГУ МВД, инцидент произошёл после употребления алкоголя.

Мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджёг. Пострадавшая получила ожоги и была госпитализирована. В настоящее время по данному факту возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ.

«Мужчина задержан, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении полиции.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Башкортостан, Республика
