В Петербурге 19-летний маньяк убил одноклассника ножом и молотком

В Санкт-Петербурге 19-летний уроженец Ухты с маниакальными наклонностями жестоко расправился со своим одноклассником с помощью ножа и молотка. Об этом пишет «Mash на Мойке».

По данным следствия, после убийства молодой человек уехал домой на Толубеевский проспект, где попытался свести счёты с жизнью. В экстренные службы он позвонил сам и чётко назвал квартиру и даже пароли от домофона.

На месте преступления правоохранители обнаружили тело 19-летнего юноши с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемый, находившийся, по предварительным данным, в невменяемом состоянии, был госпитализирован.

Установлено, что оба парня были приезжими из Республики Коми. У убийцы фиксировались перманентные маниакальные мысли, а в соцсетях он публиковал откровенно маньячный контент. В квартире на месте убийства также были найдены устройства для употребления наркотиков.