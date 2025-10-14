Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 08:36

В Петербурге 19-летний маньяк убил одноклассника ножом и молотком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tetesong

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tetesong

В Санкт-Петербурге 19-летний уроженец Ухты с маниакальными наклонностями жестоко расправился со своим одноклассником с помощью ножа и молотка. Об этом пишет «Mash на Мойке».

По данным следствия, после убийства молодой человек уехал домой на Толубеевский проспект, где попытался свести счёты с жизнью. В экстренные службы он позвонил сам и чётко назвал квартиру и даже пароли от домофона.

На месте преступления правоохранители обнаружили тело 19-летнего юноши с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемый, находившийся, по предварительным данным, в невменяемом состоянии, был госпитализирован.

Установлено, что оба парня были приезжими из Республики Коми. У убийцы фиксировались перманентные маниакальные мысли, а в соцсетях он публиковал откровенно маньячный контент. В квартире на месте убийства также были найдены устройства для употребления наркотиков.

Арестован маньяк, напавший с ножом на девушку возле парка в Москве
Арестован маньяк, напавший с ножом на девушку возле парка в Москве

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar