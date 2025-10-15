Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 11:07

Зарубила топором мужа, сына и подругу: Жительнице Башкирии вынесли приговор за жуткие убийства

Обвиняемая на суде. Обложка © Telegram / Следком Башкирии

Обвиняемая на суде. Обложка © Telegram / Следком Башкирии

Верховный суд Башкортостана приговорил 59-летнюю женщину из Благовещенского района к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной в двойном убийстве, совершённом с особой жестокостью.

По данным следствия и прокуратуры, в июле 2005 года она убила подругу топором во время совместного распития алкоголя. В ноябре прошлого года, как установил суд, она нанесла сыну удар тупым предметом по голове, а затем подожгла его, облив бензином. Ранее, в 1995 году, женщина уже отбывала наказание за убийство супруга с помощью топора.

«Женщина признана виновной по статье 105 УК РФ (убийство), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы судов региона.

Мнит себя Яг-Мортом: Убивший одноклассника «‎геймер-чудовище» пришёл в сознание
Мнит себя Яг-Мортом: Убивший одноклассника «‎геймер-чудовище» пришёл в сознание

Ранее сообщалось, что в Петербурге 19-летний маньяк убил одноклассника ножом и молотком. В экстренные службы он позвонил сам и чётко назвал квартиру и даже пароли от домофона.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar