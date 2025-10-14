Мнит себя Яг-Мортом: Убивший одноклассника «‎геймер-чудовище» пришёл в сознание

19-летний геймер, подозреваемый в жестоком убийстве своего друга, пришёл в сознание после операции и вскоре будет допрошен. Об этом сообщает SHOT.

В квартире Владимира Лукошникова был обнаружен нож, предположительно являвшийся орудием преступления. План расправы над одноклассником подросток вынашивал в течение нескольких дней, отрабатывая методику в компьютерных шутерах, где убивал виртуальных персонажей теми же способами, что и в реальности. Геймер-убийца увлекался мифологией, в частности, он отождествлял себя с жестоким лесным чудовищем Яг-Мортом из фольклора народа Коми. На данный момент здоровье обвиняемого стабилизировалось, его состояние врачи характеризуют как средней тяжести.

Напомним, 19-летний уроженец Ухты с диагнозом маниакального расстройства зверски убил в Санкт-Петербурге своего одноклассника, применив молоток и нож. После расправы злоумышленник отправился домой на Толубеевский проспект и попытался покончить с собой. Впрочем, он передумал и вызвал себе скорую.