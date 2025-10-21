В Румынии и Венгрии за сутки прогремели взрывы на двух НПЗ
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Взрывы прогремели одновременно на двух нефтеперерабатывающих предприятиях в странах НАТО — румынском НПЗ Petrotel-Lukoil в Плоешти и крупнейшем венгерском заводе компании MOL. Об этом сообщает «Коммерсант».
По имеющимся данным, на венгерском заводе пожар, вспыхнувший ночью, удалось локализовать с привлечением 17 пожарных расчётов. На румынском предприятии возгорание возникло в полдень. В обоих случаях обошлось без человеческих жертв, однако масштабы повреждений производственных мощностей пока не оценивались.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не собирается менять надёжные поставки газа и нефти из России на что-то нестабильное. Он отметил, что энергетическую безопасность его стране гарантирует именно РФ. В ЕС позицию Орбана постоянно критикуют.
