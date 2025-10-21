Политолог оценил планы Евросоюза отказаться от импорта российского газа

Российский газ продолжает попадать в Европу транзитом через Турцию, а Украина берёт топливо у посредников — переплачивая Венгрии и туркам. Об этом рассказал экономист и политолог Александр Дудчак.

«Они там в Европе договорились до того, что, наверное, будут ещё определять физический состав, то есть откуда на самом деле эти углеводороды, а не поступают ли они окольными путями из России. Появятся там новые профессии — нюхача газа, дегустатора нефти», — иронично отметил Дудчак в разговоре с 360.ru.

Эксперт пояснил, что Будапешт закупает газ с запасом и перепродаёт его Киеву, тогда как прямых поставок из России Украина не осуществляет. По его словам, на фоне обсуждений в ЕС механизма временной приостановки запрета на импорт российского газа в случае сбоев поставок Москва могла бы ограничить экспорт — оставить лишь объёмы для Венгрии, чтобы не подпитывать украинское направление.

Он напомнил, что Европу снабжают «Южный поток» через Турцию, а также Норвегия и Алжир, при этом лидерство сегодня у Алжира. Дудчак подчеркнул, что вернуть прежние условия невозможно: цены не откатятся к докризисным уровням, поскольку именно долгосрочные контракты с Россией обеспечивали стабильность, а ставка ЕС на «игру рынком» обернулась ростом стоимости.

Кроме того, ряд стран ЕС не располагают достаточными мощностями для приёма и распределения газа, а наращивание инфраструктуры потребует огромных вложений — в выигрыше в любом случае остаются США. По мнению Дудчака, Брюссель переводит экономику на военные рельсы и «сжигает мосты», лишая себя альтернатив.

«Может быть, всё-таки у них не хватит газа и нефти, не дотянут до самых тяжёлых последствий своего безумия. Очень хочется на это надеяться. Всё-таки здравый смысл где-то там проклюнется сквозь толстый слой асфальта в европейском раю, и мы избежим самых тяжёлых последствий», — резюмировал он.

Напомним, по итогам встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге еврокомиссар Дан Йоргенсен заявил, что даже после завершения украинского конфликта Европа не вернётся к закупкам российских энергоносителей, подчеркнув: в будущем не должна быть импортирована ни «одна молекула» из РФ. По его словам, министры уже пришли к такому консенсусу. Совет ЕС параллельно утвердил решения по энергетике: с 1 января 2026 года вводится запрет на транзит российского газа через территорию Союза, к 2028‑му европейцы поэтапно откажутся от импорта углеводородов из России, а со следующего года импортёрам придется подтверждать происхождение поставляемого газа.