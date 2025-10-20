Евросоюз не хочет покупать газ у РФ даже после завершения кризиса на Украине

Евросоюз не собирается покупать энергоносители у России, даже когда украинский конфликт подойдёт к своему финалу. Об этом заявил еврокомиссар Дан Йоргенсен после встречи министров энергетики европейских стран в Люксембурге.

«После заключения мирного соглашения, которое, как мы, конечно, надеемся, наступит скорее раньше, чем позже, мы по-прежнему не будем импортировать российские энергоносители. На мой взгляд, в будущем нам не следует импортировать ни одной молекулы российских энергоносителей, и это очень, очень важный сигнал, который нужно послать», — сообщил Йоргенсен.

Он подчеркнул, что министры ЕС уже договорились об этом. Также Совет Евросоюза одобрил несколько решений в сфере энергетики. Так, с 1 января 2026 года вводится запрет на транзит российского газа через ЕС, а до 2028 года поэтапно Европа будет прекращать импорт углеводородов из РФ. Кроме того, со следующего года необходимо подтверждать происхождение импортируемого газа.

В конце сентября венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не собирается менять надёжные поставки газа и нефти из России на что-то нестабильное. Он отметил, что энергетическую безопасность его стране гарантирует именно РФ. В ЕС позицию Орбана постоянно критикуют.