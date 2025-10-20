Совет ЕС утвердил запрет на закупку газа у России с 1 января 2028 года

Совет Европейского союза официально утвердил свою переговорную позицию по проекту, который навсегда запретит импорт российского природного газа. Согласно документу, полный отказ от закупок как трубопроводного, так и сжиженного газа намечен на 1 января 2028 года.

Запрет будет вводиться поэтапно. Так, заключение новых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года. При этом долгосрочные контракты, как уточняется в документе, «могут продолжаться до 1 января 2028 года».

Теперь позицию Совета ЕС предстоит согласовать с Европарламентом, который занимает более жёсткую позицию и настаивает на полном запрете уже с 1 января 2027 года.

Решение было принято в рамках торговой политики, а не санкций, что позволило отменить право вето для отдельных стран. Это дало возможность проигнорировать возражения Венгрии и Словакии и принять документ квалифицированным большинством голосов. В Брюсселе подчеркивают, что запрет является бессрочным и не будет зависеть от развития ситуации на Украине.