Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 12:18

Совет ЕС утвердил запрет на закупку газа у России с 1 января 2028 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK V

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK V

Совет Европейского союза официально утвердил свою переговорную позицию по проекту, который навсегда запретит импорт российского природного газа. Согласно документу, полный отказ от закупок как трубопроводного, так и сжиженного газа намечен на 1 января 2028 года.

Запрет будет вводиться поэтапно. Так, заключение новых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года. При этом долгосрочные контракты, как уточняется в документе, «могут продолжаться до 1 января 2028 года».

Теперь позицию Совета ЕС предстоит согласовать с Европарламентом, который занимает более жёсткую позицию и настаивает на полном запрете уже с 1 января 2027 года.

Решение было принято в рамках торговой политики, а не санкций, что позволило отменить право вето для отдельных стран. Это дало возможность проигнорировать возражения Венгрии и Словакии и принять документ квалифицированным большинством голосов. В Брюсселе подчеркивают, что запрет является бессрочным и не будет зависеть от развития ситуации на Украине.

«Ничего удивительного»: Лондон может взорвать «Турецкий поток», чтобы ЕС перешёл на газ из США
«Ничего удивительного»: Лондон может взорвать «Турецкий поток», чтобы ЕС перешёл на газ из США

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Новости экономики
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar