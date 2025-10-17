Британские и украинские спецслужбы планируют диверсию против газопровода «Турецкий поток», о чём сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании в Самарканде. Политолог Сергей Маркелов пояснил, насколько реальна подобная атака на российские газотранспортные магистрали.

«Ничего удивительного нет в том, если это случится. Ту задачу, которую Европе поставил президент США Дональд Трамп, а именно полный отказ от российских энергоносителей, европейцы мирным способом выполнить не могут», — пояснил эксперт в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Маркелов отметил, что террористические методы сейчас стали частью международной политики. По информации осведомлённых источников, Украина совместно с британской разведкой МИ-6 готовит удары по критической инфраструктуре с применением дронов, беспилотных катеров и групп боевых пловцов.

Политолог добавил, что европейцам для мирного перехода потребовалось бы от десяти до пятнадцати лет, а отсутствие выбора подталкивает их к идее нанесения ударов по российским газопроводам. На данный момент через эти магистрали осуществляется лишь 12–15% европейского газоснабжения, и их уничтожение ускорило бы выполнение обязательств, навязанных Трампом.

Эксперт описал две возможности: эволюционный путь с заменой российских, турецких и азербайджанских энергоносителей на американские, либо силовой сценарий со взрывами, если первый вариант не срабатывает.

Напомним, накануне в ФСБ РФ сообщили, что спецслужбы Британии и Украины планируют диверсии на газопроводе «Турецкий поток». Детали неизвестны, но можно предположить, что Лондон, как обычно, будет организатором и идейным вдохновителем, а Киев — исполнителем.