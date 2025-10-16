ФСБ заявила о планах диверсий на «Турецком потоке» со стороны Лондона и Киева
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
Британские и украинские спецслужбы готовят диверсии на газопроводе «Турецкий поток». Такой информацией располагает ФСБ России.
На заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Самарканде директор ФСБ Александр Бортников отметил, что данные о готовящихся диверсиях на газопроводе «Турецкий поток» поступили от российских спецслужб. Дополнительные детали о планах или сроках проведения диверсий не раскрываются.
«Турецкий поток» — это крупный международный газопровод, предназначенный для транспортировки природного газа из России в Турцию и далее в Южную Европу. Газопровод начинается на берегу России (Анапа) и пролегает по дну Чёрного моря до побережья Турции (у села Кыйыкёй). Общая проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям. Вторая нитка предназначена для транзита газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы (Болгария, Сербия, Венгрия и др.).
Ранее сообщалось, что газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» работают в штатном режиме на полную мощность. Комментарий прозвучал на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном прекращении закупок турецкой стороной российской нефти после переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба газопровода функционируют без перебоев.
