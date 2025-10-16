ФСБ заявила о планах диверсий на «Турецком потоке» со стороны Лондона и Киева

На заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Самарканде директор ФСБ Александр Бортников отметил, что данные о готовящихся диверсиях на газопроводе «Турецкий поток» поступили от российских спецслужб. Дополнительные детали о планах или сроках проведения диверсий не раскрываются.

«Турецкий поток» — это крупный международный газопровод, предназначенный для транспортировки природного газа из России в Турцию и далее в Южную Европу. Газопровод начинается на берегу России (Анапа) и пролегает по дну Чёрного моря до побережья Турции (у села Кыйыкёй). Общая проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям. Вторая нитка предназначена для транзита газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы (Болгария, Сербия, Венгрия и др.).