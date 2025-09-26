Российский газ идёт без перебоев: Песков подтвердил работу «Турецкого» и «Голубого» потоков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» функционируют в штатном режиме и работают на полную мощность.

Его комментарий прозвучал на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который выразил уверенность, что Турция якобы прекратит закупки российской нефти. Накануне он провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне.

«Турецкий поток» работает на полную мощность. «Голубой поток» работает на полную мощность», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос РИА «Новости».

«Турецкий поток» — газопровод по дну Чёрного моря, введён в эксплуатацию в январе 2020 года. Он поставляет российский газ в Турцию и далее в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Пропускная способность — 31,5 млрд кубометров газа в год. «Голубой поток» — более ранний проект, запущенный в 2003 году. Также проходит по дну Чёрного моря, напрямую соединяя Россию и Турцию. Его мощность — 16 млрд кубометров в год.