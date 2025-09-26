Подчинить Волка: Life.ru узнал, чего Трамп хочет от Эрдогана в обмен на сделку по F-35

Интервидение
26 сентября, 10:27

Востоковед Гущин: Трамп стремится подчинить Эрдогана с помощью сделки по F-35

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп будет стремиться вернуть Турцию в русло беспрекословного следования указаниям Вашингтона в обмен на согласие на поставки истребителей F-35. Такой прогноз в беседе с Life.ru озвучил политолог-востоковед Олег Гущин, комментируя возможность соглашения американского лидера с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

«Сейчас его цель — привести Эрдогана в почтительное состояние, потому что Эрдоган тоже человек эксцентричный: он всем доказывает, что НАТО и ЕС — это, конечно, хорошо, но Турция — бывшая великая держава, которая после периода стагнации вновь заявляет о себе на мировой арене», — отметил востоковед.

По его мнению, нынешнее эксцентричное поведение американского лидера напоминает манеру покойного главы ЛДПР Владимира Жириновского и является частью его стратегии. Гущин полагает, что целью Трампа является приведение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в почтительное состояние, поскольку Анкара позиционирует себя как возрождающаяся великая держава.

Эрдоган демонстрирует свою непокорность, а Трамп хочет дать ему понять: «Ты, конечно, независимое государство, но помни, кто здесь главный»

политолог, востоковед Олег Гущин.

Реакцией турецкого лидера, с высокой долей вероятности, станет игнорирование таких сигналов. Политолог отметил, что Турция ведёт себя рационально, а её президент чётко следует принципу защиты национальных выгод, будь то транзит российского газа, закупки вооружений или конфиденциальные переговоры с Владимиром Путиным. Таким образом, любые шаги со стороны Трампа будут расценены в Анкаре как попытка вернуть страну к повиновению, ради которой он может обещать что угодно.

Раскрыта реакция Турции на призыв Трампа отказаться от российской нефти

Эрдоган хочет поднять вопрос поставок американских истребителей F-35 и F-16 на встрече с Трампом. А американский президент заявил о планах убедить его отказаться от закупок российской нефти. Хозяин Белого дома охарактеризовал Эрдогана как весьма жёсткого политика, однако подчеркнул, что между ними выстроены конструктивные и продуктивные отношения. При этом президент США выразил готовность легко заключить сделку по F-35 с Турцией: «Но сначала Эрдоган должен сделать что-то для нас».

