Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 09:39

Раскрыта реакция Турции на призыв Трампа отказаться от российской нефти

РИАН: Турция не изменила политику из-за призыва Трампа отказаться от нефти из РФ

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Вопреки недавнему обращению президента США Дональда Трампа с призывом отказаться от закупок российской нефти, в политике Анкары пока ничего не поменялось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«О каких-либо изменениях или решениях на данный момент не известно, но необходимо дождаться заявлений официальных лиц», — отметил собеседник.

Трамп назвал страны ЕС, которые тайно поддерживают Россию из-за нефти
Трамп назвал страны ЕС, которые тайно поддерживают Россию из-за нефти

Ранее американский президент заявил о планах убедить Турцию отказаться от закупок российской нефти. Глава Белого дома указал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган весьма жёсткий человек, но у них сложились отличные отношения.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Турция
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar