Раскрыта реакция Турции на призыв Трампа отказаться от российской нефти

Вопреки недавнему обращению президента США Дональда Трампа с призывом отказаться от закупок российской нефти, в политике Анкары пока ничего не поменялось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«О каких-либо изменениях или решениях на данный момент не известно, но необходимо дождаться заявлений официальных лиц», — отметил собеседник.

Ранее американский президент заявил о планах убедить Турцию отказаться от закупок российской нефти. Глава Белого дома указал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган весьма жёсткий человек, но у них сложились отличные отношения.