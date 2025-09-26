Раскрыта реакция Турции на призыв Трампа отказаться от российской нефти
РИАН: Турция не изменила политику из-за призыва Трампа отказаться от нефти из РФ
Обложка © ТАСС / AP
Вопреки недавнему обращению президента США Дональда Трампа с призывом отказаться от закупок российской нефти, в политике Анкары пока ничего не поменялось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник.
«О каких-либо изменениях или решениях на данный момент не известно, но необходимо дождаться заявлений официальных лиц», — отметил собеседник.
Ранее американский президент заявил о планах убедить Турцию отказаться от закупок российской нефти. Глава Белого дома указал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган весьма жёсткий человек, но у них сложились отличные отношения.
