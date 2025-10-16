Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, выступая на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Самарканде, озвучил информацию о готовящихся Великобританией диверсионных операциях против критической инфраструктуры Российской Федерации.

По утверждению главы ФСБ, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что британские разведывательные структуры активно координируют террористическую деятельность на территории России.

«Совместно с МИ-6 планируют вылазки украинских диверсионных групп в приграничные регионы России, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов», — заявил он.

Вместе с этим Бортников заявил о подготовке диверсий на газопроводе «Турецкий поток» со стороны британских и украинских спецслужб. Напомним, «Турецкий поток» — это крупный международный газопровод, предназначенный для транспортировки природного газа из России в Турцию и далее в Южную Европу. Газопровод начинается на берегу России (Анапа) и пролегает по дну Чёрного моря до побережья Турции (у села Кыйыкёй).