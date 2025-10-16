Появление якобы российских дронов над странами ЕС свидетельствует о причастности спецслужб НАТО. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Самарканде заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб», — сказал он.

Провокации с дронами связывают с «теневым флотом» России, при этом Лондон, по его словам, изначально являлся «локомотивом» кампании, направленной на морскую блокаду Калининграда и российских кораблей в Балтийском море. Бортников связал эти действия с попытками западных стран усилить давление на Европу и мобилизовать коалицию для отправки войск на Украину.

Ранее сообщалось, что Польша планирует внести изменения в закон о размещении вооружённых сил за границей, что позволит сбивать российские дроны над Украиной без согласования с НАТО и ЕС. Также комиссия по расследованию «российского влияния» критиковала такие изменения, указывая на их негативное влияние на оперативность реагирования, однако правящая коалиция решила снять эти ограничения, предоставив военным больше свободы действий.