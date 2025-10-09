«Нечто новое и опасное»: Фон дер Ляйен рассказала о гибридной войне против ЕС

Появление беспилотников в небе над Европейским союзом представляет собой элемент гибридной войны, нацеленный на увеличение беспокойства среди граждан. Такое заявление сделала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, чьи слова процитировало издание Politico.

В ходе своего обращения к депутатам Европейского парламента она обратила внимание на формирование новой и опасной тенденции в воздушном пространстве. Председатель подчеркнула, что учащение подобных инцидентов является составляющей более широкой картины растущих угроз.

«В нашем небе происходит нечто новое и опасное... Не заблуждайтесь. Это часть тревожной тенденции роста угроз», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев «очень внимательно выслушать» речь президента России Владимира Путина, которую тот произнёс на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По её словам, это необходимо, поскольку он возложил вину на продолжение украинского конфликта на Европу.