6 октября, 01:15

Стены из дронов и железные купола: Макрон высмеял фон дер Ляйен на саммите ЕС

FT: Макрон язвительно раскритиковал идею фон дер Ляйен со стеной дронов

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Президент Франции Эмманюэль Макрон язвительно раскритиковал идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен построить в Европе так называемую «стену дронов». По данным Financial Times, французский лидер на саммите ЕС в Копенгагене заметил, что подобные проекты звучат «опасно пафосно» и создают ложное ощущение безопасности.

«Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Всё гораздо сложнее», — отрезал Макрон.

По данным FT, многие лидеры ЕС поддержали позицию Макрона, а их реакция на предложение главы ЕК была «такой же холодной, как Балтийское море». В Европе считают, что идея фон дер Ляйен выглядит больше пиаром, чем реальным оборонным проектом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже назвал европейскую «стену дронов» плохой идеей. По его словам, любые попытки возводить барьеры, будь то стены из бетона или «стены» беспилотников, всегда заканчиваются плохо. В Кремле считают, что подобные инициативы только усиливают милитаризацию Европы и нагнетают напряжённость.

Юния Ларсон
