6 октября, 18:29

Фон дер Ляйен призвала Европу внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев «очень внимательно выслушать» речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», прошедшей в Сочи.

«И посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, где Путин выступал со своей ежегодной речью в клубе «Валдай». Мы должны очень внимательно прислушаться к его словам. Он возложил вину за продолжение агрессивной войны на Украине на Европу», отметила фон дер Ляйен в ходе дебатов по поводу вотума недоверия против неё.

Перед этим в Турции высказали мнение о необходимости серьезно воспринять предостережения Путина на «Валдае». Напомним, президент заявил, что Европа, переживая трансформацию своих ценностей, рискует оказаться на пути упадка и утраты своего значения. Также он подчеркнул, что Москва готова дать «очень убедительный» ответ на милитаризацию Европы.

