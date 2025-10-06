Фон дер Ляйен призвала Европу внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

«И посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, где Путин выступал со своей ежегодной речью в клубе «Валдай». Мы должны очень внимательно прислушаться к его словам. Он возложил вину за продолжение агрессивной войны на Украине на Европу», — отметила фон дер Ляйен в ходе дебатов по поводу вотума недоверия против неё.