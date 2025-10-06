«Знает, что делает»: В США проанализировали поведение Путина на «Валдае»
Аналитик Джонсон: На Валдае Путин демонстрировал полную уверенность
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» вёл себя уверенно и спокойно. На это обратил внимание бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
«Наблюдал за Путиным, как он произнес речь, которая длилась около 40 минут, потом <…> отвечал на вопросы со сцены. <…> Путин не похож на человека, находящегося в состоянии стресса. Он выглядит как человек, который знает, что делает», — подчеркнул Джонсон.
Также он обратил внимание, что Путин очень прямолинейно высказывался по поводу украинского конфликта и отношений с Западом.
Владимир Путин прокомментировал реакцию западных стран на свои высказывания, сделанные в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Президент подчеркнул, что его задачей было честное и откровенное изложение позиции по ключевым вопросам, тогда как реакция международных партнёров является их личной ответственностью. Глава государства добавил, что всегда говорит то, что думает, несмотря на возможное недовольство некоторых слушателей.
