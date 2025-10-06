«Знает, что делает»: В США проанализировали поведение Путина на «Валдае»

Российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» вёл себя уверенно и спокойно. На это обратил внимание бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Наблюдал за Путиным, как он произнес речь, которая длилась около 40 минут, потом <…> отвечал на вопросы со сцены. <…> Путин не похож на человека, находящегося в состоянии стресса. Он выглядит как человек, который знает, что делает», — подчеркнул Джонсон.

Также он обратил внимание, что Путин очень прямолинейно высказывался по поводу украинского конфликта и отношений с Западом.