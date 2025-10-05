Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 октября, 09:27

Путин заявил, что его речь на «Валдае» может кому-то не понравиться

Путин заверил, что во время выступления на Валдае был честен и искренен

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин, комментируя свою валдайскую речь, заявил, что, несмотря на возможное недовольство некоторых слушателей, он всегда говорит то, что думает, а не стремится к тому, чтобы его слова были приятны. Глава государства подчеркнул свою приверженность принципу честного и прямого диалога.

«Я говорил искренне и по-честному, как есть, как было на самом деле и как я хотел бы видеть развитие ситуации»,ответил Путин на вопрос журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина о том, будут ли услышаны сигналы из его «валдайской речи» на Западе.

При этом Путин особо отметил, что никогда не ставит перед собой задачу специально кому-то понравиться или сделать приятное, предпочитая говорить правду такой, какой её видит. Завершая свою мысль, российский лидер подчеркнул, что дальнейшее развитие международного диалога требует взаимных усилий всех участников.

Путин предупредил США о последствиях поставок Украине ракет Tomahawk
Путин предупредил США о последствиях поставок Украине ракет Tomahawk

Ранее сообщалось, что выступление Путина на «Валдае» произвело сильное впечатление на британского эксперта, который выделил его уверенность и невозмутимость. Аналитик подчеркнул резкий контраст между атмосферой на «Валдае» и саммитом ЕС в Копенгагене, где доминировали негативные эмоции — гнев и страх.

Алиса Хуссаин
