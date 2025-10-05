Путин заявил, что его речь на «Валдае» может кому-то не понравиться

Президент России Владимир Путин, комментируя свою валдайскую речь, заявил, что, несмотря на возможное недовольство некоторых слушателей, он всегда говорит то, что думает, а не стремится к тому, чтобы его слова были приятны. Глава государства подчеркнул свою приверженность принципу честного и прямого диалога.

«Я говорил искренне и по-честному, как есть, как было на самом деле и как я хотел бы видеть развитие ситуации», — ответил Путин на вопрос журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина о том, будут ли услышаны сигналы из его «валдайской речи» на Западе.

При этом Путин особо отметил, что никогда не ставит перед собой задачу специально кому-то понравиться или сделать приятное, предпочитая говорить правду такой, какой её видит. Завершая свою мысль, российский лидер подчеркнул, что дальнейшее развитие международного диалога требует взаимных усилий всех участников.

Ранее сообщалось, что выступление Путина на «Валдае» произвело сильное впечатление на британского эксперта, который выделил его уверенность и невозмутимость. Аналитик подчеркнул резкий контраст между атмосферой на «Валдае» и саммитом ЕС в Копенгагене, где доминировали негативные эмоции — гнев и страх.