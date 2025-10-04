«Ситуация складывается в его пользу»: В Британии впечатлились выступлением Путина на «Валдае»
Аналитик Меркурис: Путин на Валдае произвёл впечатление уверенного лидера
Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала рассказал о своих впечатлениях после выступления президента России Владимира Путина на «Валдае». Он отметил, что российский лидер выглядел уверенным, остроумным и спокойным.
«Я хочу сказать, что в ходе этого выступления меня впечатлило в Путине то, что он снова был расслабленным, уверенным в себе и остроумным. <…> В целом у меня сложилось впечатление, что это очень уверенный в себе политический лидер, тот, кто чувствует, что <…> ситуация всё больше складывается в его пользу», — поделился он.
Атмосфера на заседании «Валдая» сильно отличалась от настроений, царивших на саммите ЕС в Копенгагене. Эксперт подчеркнул, что если в Европе ощущались гнев и страх, то в России, напротив, чувствовалась уверенность и спокойствие.
Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью отказалась давать комментарии по поводу выступления Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». Она заявила об этом во время брифинга в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов. Выступление президента России длилось почти четыре часа и прошло на пленарной сессии 22-го ежегодного «Валдая» в Красной Поляне. В своей речи Путин подчеркнул ухудшение отношений с Западом, выразил готовность обсудить украинский вопрос с Дональдом Трампом и отверг идею о включении Германии в Совет Безопасности ООН, что вызвало широкий отклик в западных СМИ.
