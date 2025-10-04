«Ситуация складывается в его пользу»: В Британии впечатлились выступлением Путина на «Валдае»

«Я хочу сказать, что в ходе этого выступления меня впечатлило в Путине то, что он снова был расслабленным, уверенным в себе и остроумным. <…> В целом у меня сложилось впечатление, что это очень уверенный в себе политический лидер, тот, кто чувствует, что <…> ситуация всё больше складывается в его пользу», — поделился он.