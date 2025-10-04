Шутка на шутку: На Западе оценили заявление Путина о дронах в странах ЕС

Ироничное заявление президента России Владимира Путина на «Валдае» о беспилотниках на Западе оценил журналист Томас Фази. Об этом он написал в своей соцсети Х.

Ранее президент России Владимир Путин в шутливой форме пообещал, что больше не будет запускать дроны в Данию. Во время беседы модератор Фёдор Лукьянов обратился к главе государства с просьбой прекратить такие действия. Путин ответил в юмористическом ключе, что больше не будет. Он также предположил, что инциденты с дронами над европейскими странами, вероятно, связаны с местными жителями, которые таким образом развлекаются.