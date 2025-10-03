Новый удар по Западу: Выступление Путина на «Валдае» потрясло Германию

В своём выступлении на «Валдае» президент России Владимир Путин показал значительное ухудшение отношений с Западом, сообщает Berliner Zeitung. Он, в частности, заявил о готовности обсуждать украинскую проблему с американским президентом Дональдом Трампом, в то время как отверг идею о ротационном включении Германии в состав Совета Безопасности ООН. Это вызвало широкий резонанс среди западных стран.

«Снисходительный к Вашингтону, но жёсткий к Берлину: на полях Валдайского форума в Сочи президент России Владимир Путин вновь вызвал широкий резонанс», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что немецкое общество встревожено высказываниями о ядерной угрозе. Журналисты напоминают о предупреждении Путина, что любые попытки поставить Россию в невыгодное положение могут привести к мировой войне.

А замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обратил внимание на ещё один важный аспект выступления Владимира Путина. Слова президента о том, что Россия ответит на любые угрозы, были адресованы Белому дому.