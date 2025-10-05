На Западе хорошо понимают сигналы российского президента Владимира Путина, считает его помощник Николай Патрушев. Своей точкой зрения он поделился во время интервью телеканалу «Россия-1».

«Вы знаете, речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают всё, что он сказал. Всё знают», — заявил Патрушев, комментируя выступление президента РФ на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам помощника президента России, на Западе всё понимают, даже не владея русским языком.

Ранее представительница ЕК Паула Пинью отказалась комментировать речь Владимира Путина, которую он произнёс на заседании клуба «Валдай». По её словам, Еврокомиссия якобы не следит за заявлениями российского лидера. В то же время выступление президента РФ впечатлило британского аналитика, который не мог не отметить то, с какой уверенностью и спокойствием говорил Путин. Интересно то, что атмосфера на заседании «Валдая» сильно отличалась от настроений, царивших на саммите Евросоюза в Копенгагене. В Европе ощущались гнев и страх.