Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию западных стран на свои высказывания, сделанные во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер подчеркнул, что его задачей было честное и откровенное изложение позиции по ключевым вопросам, тогда как реакция международных партнёров является их личной ответственностью.

«Я просто честно, откровенно излагал определённые ситуации, суть вопросов, то, как я отношусь к этим вопросам. Ну а это уже дело моих коллег (лидеров западных стран. — Прим. Life.ru), как на это отреагировать. Я говорю искренне и по-честному», — заявил глава государства в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным

Путин заявил, что честно излагал суть своих вопросов. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Путин особо подчеркнул, что никогда не ставит перед собой задачи специально кому-то понравиться или сделать приятное, а всегда говорит правду такой, какой её видит. В качестве примера он привёл обсуждение с президентом США Дональдом Трампом проблем, связанных с поставками новых видов вооружений Украине.

Российский лидер резюмировал, что дальнейшее развитие событий будет зависеть не только от его позиции, но и от западных партнёров.

Ранее индийское издание Firstpost сообщило, что Путин отправил Западу важные послания во время своего выступления на клубе «Валдай». В своей речи он затронул отношения с США, Индией и Китаем, а также уделил особое внимание украинскому конфликту.