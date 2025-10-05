Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 09:02

«Это уже их дело»: Путин высказался о реакции Запада на выступление на «Валдае»

Путин: Реакция западных лидеров на валдайское выступление — их личное дело

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию западных стран на свои высказывания, сделанные во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер подчеркнул, что его задачей было честное и откровенное изложение позиции по ключевым вопросам, тогда как реакция международных партнёров является их личной ответственностью.

«Я просто честно, откровенно излагал определённые ситуации, суть вопросов, то, как я отношусь к этим вопросам. Ну а это уже дело моих коллег (лидеров западных стран. — Прим. Life.ru), как на это отреагировать. Я говорю искренне и по-честному»,заявил глава государства в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным

Путин заявил, что честно излагал суть своих вопросов. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Путин особо подчеркнул, что никогда не ставит перед собой задачи специально кому-то понравиться или сделать приятное, а всегда говорит правду такой, какой её видит. В качестве примера он привёл обсуждение с президентом США Дональдом Трампом проблем, связанных с поставками новых видов вооружений Украине.

Российский лидер резюмировал, что дальнейшее развитие событий будет зависеть не только от его позиции, но и от западных партнёров.

Патрушев заявил, что в НАТО понимают Путина, даже не зная русского языка
Патрушев заявил, что в НАТО понимают Путина, даже не зная русского языка

Ранее индийское издание Firstpost сообщило, что Путин отправил Западу важные послания во время своего выступления на клубе «Валдай». В своей речи он затронул отношения с США, Индией и Китаем, а также уделил особое внимание украинскому конфликту.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar