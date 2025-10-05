«Это уже их дело»: Путин высказался о реакции Запада на выступление на «Валдае»
Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию западных стран на свои высказывания, сделанные во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер подчеркнул, что его задачей было честное и откровенное изложение позиции по ключевым вопросам, тогда как реакция международных партнёров является их личной ответственностью.
«Я просто честно, откровенно излагал определённые ситуации, суть вопросов, то, как я отношусь к этим вопросам. Ну а это уже дело моих коллег (лидеров западных стран. — Прим. Life.ru), как на это отреагировать. Я говорю искренне и по-честному», — заявил глава государства в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным
Путин заявил, что честно излагал суть своих вопросов. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Путин особо подчеркнул, что никогда не ставит перед собой задачи специально кому-то понравиться или сделать приятное, а всегда говорит правду такой, какой её видит. В качестве примера он привёл обсуждение с президентом США Дональдом Трампом проблем, связанных с поставками новых видов вооружений Украине.
Российский лидер резюмировал, что дальнейшее развитие событий будет зависеть не только от его позиции, но и от западных партнёров.
Ранее индийское издание Firstpost сообщило, что Путин отправил Западу важные послания во время своего выступления на клубе «Валдай». В своей речи он затронул отношения с США, Индией и Китаем, а также уделил особое внимание украинскому конфликту.
