«Это было предупреждение»: Раскрыт посланный Путиным Западу сигнал на «Валдае»

Президент России Владимир Путин направил Западу значимые сигналы в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщило индийское издание Firstpost.

«Это было одновременно и предупреждение, и манифест о том, что Россия готова к долгосрочному противостоянию и в украинском вопросе, и с Западной гегемонией в целом», — отмечается в материале.

В своей речи глава государства обратился к теме двусторонних отношений с Соединёнными Штатами, Индией и Китаем. Особое внимание было уделено текущей ситуации вокруг украинского конфликта.

Выступление президента впечатлило британского аналитика, который не мог не отметить то, с какой уверенностью и спокойствием говорил Путин. Интересно то, что атмосфера на заседании «Валдая» сильно отличалась от настроений, царивших на саммите ЕС в Копенгагене. В Европе ощущались гнев и страх.