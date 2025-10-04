Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 октября, 18:43

«Это было предупреждение»: Раскрыт посланный Путиным Западу сигнал на «Валдае»

Firstpost: Путин на Валдае показал готовность РФ противостоять гегемонии Запада

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил Западу значимые сигналы в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщило индийское издание Firstpost.

«Это было одновременно и предупреждение, и манифест о том, что Россия готова к долгосрочному противостоянию и в украинском вопросе, и с Западной гегемонией в целом», — отмечается в материале.

В своей речи глава государства обратился к теме двусторонних отношений с Соединёнными Штатами, Индией и Китаем. Особое внимание было уделено текущей ситуации вокруг украинского конфликта.

Выступление президента впечатлило британского аналитика, который не мог не отметить то, с какой уверенностью и спокойствием говорил Путин. Интересно то, что атмосфера на заседании «Валдая» сильно отличалась от настроений, царивших на саммите ЕС в Копенгагене. В Европе ощущались гнев и страх.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • Мировая политика
  • Политика
