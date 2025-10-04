Валдайский форум
4 октября, 12:54

В Турции призвали европейцев прислушаться к предупреждениям Путина

DikGazete: Страны Европы должны прислушаться к словам Путина на Валдае

Обложка © Life.ru

Европейские страны должны серьёзно воспринять предостережения, высказанные президентом России Владимиром Путиным на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает турецкое издание dikGazete.

«Послания Путина, прозвучавшие на «Валдае», адресованы европейцам. Поэтому европейцы, обратите внимание на его слова и предупреждения», — подчёркивается в публикации.

«Ситуация складывается в его пользу»: В Британии впечатлились выступлением Путина на «Валдае»
Напомним, Путин в своём выступлении на Валдайском форуме заявил, что Европа, переживая трансформацию своих ценностей, может оказаться на пути к упадку и потере своего значения. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Москва даст «очень убедительный» ответ на милитаризацию Европы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
