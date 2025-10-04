В Турции призвали европейцев прислушаться к предупреждениям Путина

Европейские страны должны серьёзно воспринять предостережения, высказанные президентом России Владимиром Путиным на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает турецкое издание dikGazete.

«Послания Путина, прозвучавшие на «Валдае», адресованы европейцам. Поэтому европейцы, обратите внимание на его слова и предупреждения», — подчёркивается в публикации.

Напомним, Путин в своём выступлении на Валдайском форуме заявил, что Европа, переживая трансформацию своих ценностей, может оказаться на пути к упадку и потере своего значения. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Москва даст «очень убедительный» ответ на милитаризацию Европы.