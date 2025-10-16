Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН) президент РФ Владимир Путин прокомментировал последствия геополитических событий для российского газового экспорта.

Глава государства констатировал, что, несмотря на очевидные потрясения, связанные с отказом ряда европейских государств от российского газа и диверсиями на газопроводах «Северные потоки», которые, по его словам, нанесли удар по важному сектору отечественного ТЭКа и изначально привели к сокращению экспорта, ситуация изменилась. Президент отметил, что после первоначального спада экспортные показатели вновь начали демонстрировать рост, хотя полного восстановления прежних объёмов пока не произошло.

Путин подчеркнул, что этот «демарш Евросоюза» фактически послужил ускоряющим фактором для смены стратегического вектора поставок. Он заявил, что Россия переориентировала свои экспортные потоки в сторону более перспективных и ответственных покупателей — государств, которые, по его оценке, действуют рационально, руководствуясь собственными национальными интересами. Таким образом, по мнению президента, негативные действия европейских партнеров лишь подтолкнули Россию к более дальновидной диверсификации рынков сбыта.

Напомним, что подрыв на «Северных потоках» произошёл 26 сентября 2022 года. Европа, приступив к собственным расследованиям, до сих пор не предоставила России никаких данных, несмотря на её настойчивые запросы. Вскоре после происшествия в качестве подозреваемого возникла фигура «украинского дайвера». Летом этого года, 21 августа итальянские власти арестовали украинца Сергея К. в Римини. Его подозревают в причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По версии немецкой прокуратуры, он был частью группы, которая установила взрывные устройства на трубопроводах в сентябре 2022 года.