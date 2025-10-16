Путин озвучил прогноз по мировому спросу на нефть в 2025 году

На пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН) Президент РФ Владимир Путин представил ключевые прогнозы для мирового нефтяного рынка и прокомментировал перспективы транспортного сектора.

Глава государства констатировал, что мировой спрос на нефть в текущем году продемонстрирует рост, достигнув отметки в 104,5 миллиона баррелей в сутки. Он уточнил, что это превышает прошлогодние показатели более чем на миллион баррелей.

Продолжая тему потребления нефтепродуктов Путин выделил два основных драйвера роста спроса. Во-первых, это активное развитие нефтехимической отрасли, темпы которого, по его словам, опережают динамику мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Во-вторых, это транспортный сектор. Президент отметил, что ранее озвученные планы по полному отказу от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на практике оказались менее поспешными, сдвинувшись, как он выразился, «вправо».

«Ну пользуются машинами, которые на бензине ездят, и будут пользоваться. Ещё долго будут пользоваться», — заключил президент.

Между тем вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе подтвердил высокий спрос на российские энергоресурсы в мире. Он также отметил, что наша страна продолжит наращивать сотрудничество с дружественными государствами в сфере поставок.