«Наши ресурсы востребованы»: Новак объяснил, почему Индия сохранит закупки российской нефти
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QiuJu Song
Вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе подтвердил высокий спрос на российские энергоресурсы в мире. Он также отметил, что наша страна продолжит наращивать сотрудничество с дружественными государствами в сфере поставок.
«Наш энергетический ресурс востребован, он экономически выгоден, целесообразен, и я уверен, что наши партнёры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество», — подчеркнул Новак.
На вопрос о получении информации от зарубежных партнёров после заявлений президента США Дональда Трампа, вице-премьер заявил, что эти страны независимы в принятии решений и сами определят свой дальнейший курс.
Накануне Трамп утверждал, что премьер-министр Нарендра Моди заверил его в процессе сворачивания импорта нефти из России. По словам первого зампреда думского комитета по энергетике Игоря Ананских, Индия, сделав ставку на доступные российские энергоресурсы, не готова менять экономический курс ради временных союзников в лице Соединённых Штатов.
