Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 21:13

Трамп заявил, что премьер Индии якобы намерен отказаться от покупки нефти РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Индия якобы вскоре откажется от импорта нефти из России. По его словам, Нью-Дели возобновит закупки российского «чёрного золота» после завершения украинского конфликта.

«Это началось, немедленно это нельзя сделать, это процесс, но процесс завершится быстро», — заявил республиканец.

Как утверждает хозяин Белого дома, в ближайшее время Индия якобы прекратит импортировать нефть российского происхождения, но возобновит закупки после прекращения боевых действий на Украине. По словам американского президента, о соответствующем намерении рассказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Трамп встретится с премьером Индии ради российской нефти
Трамп встретится с премьером Индии ради российской нефти

Ранее первый замглавы думского комитета по энергетике Игорь Ананских заявил, что благосостояние Индии в настоящее время значительно опирается на доступные российские энергоносители, поэтому страна не готова отказываться от экономического прогресса в угоду временным связям с Соединёнными Штатами. По его словам, Индия переживает период активного экономического развития, во многом благодаря импорту недорогих российских энергетических ресурсов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Индия
  • Россия
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar