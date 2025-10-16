Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Индия якобы вскоре откажется от импорта нефти из России. По его словам, Нью-Дели возобновит закупки российского «чёрного золота» после завершения украинского конфликта.

«Это началось, немедленно это нельзя сделать, это процесс, но процесс завершится быстро», — заявил республиканец.

Как утверждает хозяин Белого дома, в ближайшее время Индия якобы прекратит импортировать нефть российского происхождения, но возобновит закупки после прекращения боевых действий на Украине. По словам американского президента, о соответствующем намерении рассказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее первый замглавы думского комитета по энергетике Игорь Ананских заявил, что благосостояние Индии в настоящее время значительно опирается на доступные российские энергоносители, поэтому страна не готова отказываться от экономического прогресса в угоду временным связям с Соединёнными Штатами. По его словам, Индия переживает период активного экономического развития, во многом благодаря импорту недорогих российских энергетических ресурсов.