Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 09:18

Трамп встретится с премьером Индии ради российской нефти

Трамп обсудит с Моди в Малайзии закупки российской нефти Индией

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Малайзии. Как сообщает Nikkei Asia, на повестке дня — вопрос закупок российской нефти со стороны Нью-Дели.

По данным издания, отношения между Трампом и Моди в последние недели были непростыми, однако стороны решили обсудить энергетическое сотрудничество и последствия санкционной политики.

Ожидается, что в ходе переговоров американский лидер поднимет тему зависимости Индии от поставок российской нефти и попытается добиться сокращения её закупок. В то же время Нью-Дели продолжает придерживаться политики энергетического баланса и сотрудничества с разными странами.

Трамп назвал страны ЕС, которые тайно поддерживают Россию из-за нефти
Трамп назвал страны ЕС, которые тайно поддерживают Россию из-за нефти

Ранее в сторону российских поставок газа и нефти высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Будапешт не станет менять надёжного поставщика на ненадёжного. Все процессы на данный момент осуществляются на стабильной основе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Нарендра Моди
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar