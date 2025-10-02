Трамп встретится с премьером Индии ради российской нефти

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Малайзии. Как сообщает Nikkei Asia, на повестке дня — вопрос закупок российской нефти со стороны Нью-Дели.

По данным издания, отношения между Трампом и Моди в последние недели были непростыми, однако стороны решили обсудить энергетическое сотрудничество и последствия санкционной политики.

Ожидается, что в ходе переговоров американский лидер поднимет тему зависимости Индии от поставок российской нефти и попытается добиться сокращения её закупок. В то же время Нью-Дели продолжает придерживаться политики энергетического баланса и сотрудничества с разными странами.

Ранее в сторону российских поставок газа и нефти высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Будапешт не станет менять надёжного поставщика на ненадёжного. Все процессы на данный момент осуществляются на стабильной основе.